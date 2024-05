Real Madrid s-a calificat in stilul propriu in finala Champions League

Finala Champions League de anul acesta se va disputa intre Real Madrid si Borussia Dortmund, pe 1 iunie, pe Wembley. Madrilenii s-au calificat in finala in stilul caracteristic, marcand pe final pentru remontada, 2-1 de la 0-1 cu Bayern Munchen, dupa ce in tur a fost 2-2. S-a intamplat de mai multe ori in ultimele sezoane, chiar exasperant acum doi ani, cand Real a ridicat trofeul dupa ce a trecut miraculos pe parcurs de PSG, Chelsea si Manchester City.De aceasta data, revenirea trupei lui ... citește toată știrea