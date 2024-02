Real Madrid s-a impus clar in derby-ul de titlu cu Girona

Dupa ce a invins-o in tur cu 3-0 pe Girona, Real Madrid, liderul din LaLiga, s-a impus net si pe teren propriu in duelul de titlu cu formatia catalana, scor 4-0, in etapa a 24-a a campionatului Spaniei. Au marcat Vinicius Jr '6, Bellingham '35, '54 si Rodrygo '61, iar in minutul 90+1, Joselu ... citește toată știrea