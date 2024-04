Real Madrid si-a adjudecat El Clasico

Desi a jucat prelungiri si penalty-uri in Champions League si a avut o zi mai putin pentru a pregati El Clasico, Real Madrid a castigat acasa derby-ul cu FC Barcelona, revenind de la 1-2 si impunandu-se cu 3-2, iar Bellingham a dat golul decisiv in ultimul minut, ca si in turul de pe Montjuic. Christensen a deschis scorul pentru catalani, in minutul 6, ... citește toată știrea