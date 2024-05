Real Madrid si Bayern, duel pentru finala de pe Wembley

In seara aceasta se decide a doua finalista a Champions League, respectiv echipa care o va intalni pe Borussia Dortmund in finala de pe Wembley, pe 1 iunie. Real Madrid si Bayern Munchen se intalnesc, de la ora 22, pe Santiago Bernabeu, dupa ce au remizat in tur, scor 2-2. Asadar, am putea avea o finala germana, daca se califica bavarezii, asa cum a fost tot pe Wembley in 2013, atunci Bayern impunandu-se cu 2-1. Numai ca marea favorita la trofeu este Real Madrid, recordmena all-time a ... citește toată știrea