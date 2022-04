Real Madrid si Villarreal, in semifinalele Champions League

Primele doua echipe calificate in semifinalele Champions League sunt din Spania: Real Madrid si Villarreal. Desi ambele au practicat mai degraba un antifotbal in cele doua manse ale sferturilor, au reusit sa acceada in penultimul act.Ca de obicei in meciurile importante, Real Madrid a fost dominata net, dar a avut mare noroc, pierzand numai cu 3-2 acasa, dupa ce castigase cu 3-1 la Londra, contra lui Chelsea. Cand nu e impinsa de la spate de arbitri, Real e ajutata de Zeita Fortuna, fiind de ... citeste toata stirea