Real Madrid s-a calificat in optimile Cupei Spaniei, dupa ce a invins cu 1-0, echipa Cacereno, din liga a patra. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rodrygo, in minutul 69. Carlo Ancelotti a folosit o formula B a echipei, pe un teren dificil.Tot in Cupa Regelui, Espanol Barcelona a eliminat Celta Vigo, scor 3-1, ... citeste toata stirea