Real Madrid, victorie cu emotii pe final

Real Madrid a condus-o cu 3-0 pe Deportivo Alaves, in etapa a 7-a din La Liga, dar a avut ceva emotii pe final, dupa ce bascii au marcat de doua ori si s-a incheiat 3-2. Madrilenii au deschis scorul in secunda 54, prin Lucas Vazquez. Mbappe a facut 2-0, iar Rodrygo a inscris pentru 3-0 in minutul 48. Benavides a marcat primul gol al lui Alaves in ... citește toată știrea