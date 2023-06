Fostul atacant Serghei Rebrov, legenda lui Dinamo Kiev, este noul selectioner al nationalei Ucrainei, in locul lui Ruslan Rotan. Rebrov, in varsta de 49 de ani, a fost demis saptamana trecuta de Al-Ain din Emiratele Arabe Unite. A mai fost secund al nationalei Ucrainei si le-a mai pregatit pe Dinamo Kiev, Al Ahli si Ferencvaros, fiind adversar al Stiintei in doua amicale, pe cand antrena formatia maghiara. Are in palmares 2 titluri cu Dinamo Kiev, Cupa si Supercupa Ucrainei, 3 titluri cu ... citeste toata stirea