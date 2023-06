Manchester City are in lot un singur jucator care mai castigase Champions League inaintea ispravei de anul acesta. Iar acest jucator a egalat un record cu ocazia succesului de sambata seara. Al treilea portar al "cetatenilor", dupa Ederson si Ortega, englezul Scott Carson, in varsta de 37 de ani, a primit a doua sa medalie de campion european, dupa cea care i-a fost inmanata in 2005, cand era rezerva polonezului Jerzy Dudek, eroul lui Liverpool in finala castigata la penalty-uri contra lui AC ... citeste toata stirea