Mircea Rednic, antrenorul care se pregateste sa duca UTA in Liga a II-a, asa cum a facut cu Poli Iasi, Dinamo si cum a fost aproape sa faca si cu Viitorul, a prefatat meciul cu Universitatea Craiova, programat vineri, de la ora 21.30, pe arena "Ion Oblemenco". Desi spune ca Stiinta are jucatori cu calitate, "Puriul" considera ca echipa lui Reghe are probleme evidente in joc, demonstrate in meciurile anterioare."Meciul cu Craiova este foarte important. Intalnim o echipa...nu stiu daca e buna, ... citeste toata stirea