Refacut dupa accidentare, Screciu spera sa prinda Euro

Unul dintre jucatorii de baza ai nationalei Romaniei in campania de calificare pentru Euro 2024, mijlocasul Universitatii Craiova, Vladimir Screciu (24 de ani), este refacut aproape total dupa accidentarea suferita si spera sa fie in lotul pentru turneul final din Germania. Vladimir Screciu s-a accidentat in ultima etapa a sezonului regulat si a mers in Finlanda pentru a se recupera, iar acum se pregateste pentru a reveni pe teren. Daca nu va evolua in ultima partida din play-off, Universitatea ... citește toată știrea