Reghe: "Avem multe probleme, dar suntem pregatiti sa luptam"

Universitatea Craiova intalneste CFR Cluj, sambata, de la ora 21.00, pe "Ion Oblemenco", in cadrul etapei a 24-a a Ligii I. Laurentiu Reghecampf, a prefatat derby-ul, dar a discutat si alte subiecte.Reghecampf despre...meciul cu CFR: "Va fi un meci foarte greu cu CFR, o echipa puternica, are jucatori valorosi si care este foarte motivata, dupa ce n-a reusit sa castige pana acum in 2022. Suntem pregatiti sa ne luptam, desi avem foarte multe probleme cu jucatorii accidentati si din aceasta ... citeste toata stirea