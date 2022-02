Reghe: "Baietii au tratat anumite faze superficial, dar a iesit bine"

Dupa succesul istoric in fata lui Dinamo, 6-1 chiar in Stefan cel Mare, antrenorul Universitatii Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat:"Ma gandeam ca venim dupa un meci greu cu CFR, un meci cu multe emotii... Felicitari baietilor pentru joc. Au tratat anumite faze superficial, dar a iesit bine. Ma bucur pentru cele trei puncte. As vrea sa ii fac pe jucatori sa inteleaga ca urmeaza un joc foarte greu cu Craiova, urmeaza derby-ul din Banie. Si ceilalti vin dupa 3 meciuri ... citeste toata stirea