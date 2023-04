Fostul antrenor al Universitatii Craiova, Laurentiu Reghecampf, a reusit o calificare dramatica in finala Cupei Azerbaidjanului cu echipa sa, Neftchi Baku. Invinsa cu 1-0 in turul semifinalei, de Turan, Neftchi s-a impus cu 2-0 in mansa secunda, ambele goluri fiind reusite in prelungiri, de Mahmudov (90+2) si Sayef (90+8). Trupa lui Reghe avusese si doua goluri anulate de VAR ... citeste toata stirea