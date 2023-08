In etapa a 6-a a campionatului, Universitatea Craiova intalneste UTA Arad, vineri, de la ora 21.30, pe stadionul "Ion Oblemenco". Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, a prefatat disputa cu "Batrana Doamna", precizand ca slovenul Jasmin Kurtic va debuta cu acest prilej in tricoul alb-albastru."Am avut o saptamana buna, pentru ca venim dupa un meci castigat in deplasare, chiar daca am avut probleme in prima repriza, cand nu am jucat ce trebuia, am discutat cu jucatorii si am clarificat ... citeste toata stirea