Reghe, dupa succesul cu Fcu: "Sa nu ne oprim aici!"

Reactiile alb-albastrilor dupa victoria din derby-ul local:Laurentiu Reghecampf: "Fericit pentru meci, pentru cele trei puncte, continuam seria buna. Ma bucur pentru seriozitatea de care au dat dovada jucatorii mei, dar sunt putin suparat pentru prima repriza pentru ca am tratat usor anumite faze in care puteam marca si sa intram cu un avantaj mai mare la pauza. Trebuie sa mergem mai departe, urmeaza meciul de la Clinceni, trebuie sa castigam, sa nu ne oprim. Nu vreau sa scot in evidenta un ... citeste toata stirea