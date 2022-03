Reghe: "Ii vad pe jucatori infometati de fotbal si de trofee"

In etapa a doua a play-off-ului, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu FC Voluntari, vineri, de la ora 20.30. Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, a vorbit despre duelul cu ilfovenii si despre situatia echipei pe care o conduce."Va fi un meci dificil, tinand cont de faptul ca vom juca pe un teren mai mic, nu stim nici conditiile, la ultima partida am avut mari probleme, a fost o mocirla, speram sa avem conditii mai bune, fiindca avem jucatori care sunt predispusi la combinatii, ... citeste toata stirea