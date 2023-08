Universitatea Craiova a castigat cu 1-0 meciul cu Hermannstadt, gol marcat de Ivan dintr-un penalty obtinut de Mitrita. La final, Laurentiu Reghecampf a recunoscut ca pe final oaspetii puteau egala, la singura lor ocazie de gol, dupa ce Stiinta ratase desprinderea prin Isfan, Danciu, Mitrita sau Ivan. Reghe le-a atras atentia jucatorilor si spune ca isi doreste un lot mai solid, mai echilibrat."Cred ca am inceput bine, am marcat, am avut ocazii foarte mari sa ne desprindem. Am intalnit o ... citeste toata stirea