Reghecampf a pus esecul cu FCSB pe seama ghinionului

Dupa meciul pierdut pe teren propriu, scor 0-1, cu FCSB, antrenorul Universitatii craiova, Laurentiu Reghecampf, a dat vina pe ghinion si pe unul dintre jucatorii care au intrat pe parcurs, Alexandru Cimpanu."Din pacate, azi am avut ghinion. Am ratat foarte mult. Eu vorbesc doar de echipa mea. Cred ca a facut un meci foarte bun. Am luat un gol pe final, la o faza la care trebuia sa fim mult mai atenti. Cimpanu trebuia sa se retraga in dreapta, nu sa se duca spre omul care bate aut. In mare,