Reghecampf: "Am 16-17 jucatori pregatiti pentru perioada grea care urmeaza"

Dupa victoria cu 3-0 in deplasare contra Farului, antrenorul Universitatii Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat:"Sunt foarte fericit, nu doar fericit! Veneam dupa doua jocuri castigate impotriva celor de la FCSB si CFR si toata saptamana am incercat sa-i motivez pe jucatori, pentru ca trebuia sa intram cu aceeasi ambitie, devotament si cred ca lucrurile acestea s-au vazut din primul minut. Am castigat la o diferenta foarte mare, dar, din pacate, am ratat si foarte multe ocazii clare. ... citeste toata stirea