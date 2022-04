Reghecampf: "Cu victorie la Farul s-ar schimba foarte multe lucruri pentru noi"

Dupa victoriile din derby-urile cu FCSB si CFR Cluj, Universitatea Craiova se deplaseaza la Ovidiu, pentru meciul cu Farul lui Gica Hagi, programat sambata, de la ora 20.30, in etapa a 5-a a play-off-ului Ligii I. Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, spune ca rezultatul partidei cu Farul va conta foarte mult pentru finalul acestui sezon al alb-albastrilor.Reghe spune ca echipa sa se apropie de jocul pe care el si-l doreste si spune ca are in acest moment 16-17 jucatori care ar merita sa ... citeste toata stirea