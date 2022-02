Reghecampf, dupa remiza cu CFR: "Punct castigat cu multa munca"

Dupa remiza cu CFR Cluj, antrenorul Universitatii Craiova, Laurentiu Reghecampf a declarat:"Cred ca e un punct castigat cu foarte multa munca. Din pacate, nu am reusit sa marcam si la celelalte ocazii pe care le-am avut. Am inceput bine, am avut o ocazie foarte buna a lui Ivan, care a marcat cu Sepsi dintr-o pozitie mai grea, acum, probabil, a fost mai lejer cand a primit mingea. Ma bucura atitudinea jucatorilor, pentru ca este greu, avem multi jucatori accidentati, multe probleme de lot. Am ... citeste toata stirea