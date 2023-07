Laurentiu Reghecampf este din nou antrenorul Universitatii Craiova, la doi ani de la inceputul primului sau mandat pe banca Stiintei si la un an de cand a plecat din Banie. In varsta de 47 de ani, Reghe va semna un contract pe doua sezoane si va avea ca obiectiv castigarea ambelor trofee interne, campionatul si Cupa Romaniei. In sezonul trecut, Reghecampf a antrenat in Azerbaidjan, pe Neftchi Baku, echipa preluata acum de Adrian Mutu."Avem o treaba de terminat impreuna, Universitatea Craiova ... citeste toata stirea