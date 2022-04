Reghecampf: "E greu sa revii de la 1-2 cu CFR"

Dupa victoria obtinuta in extremis in fata CFR-ului, scor 3-2, antrenorul Universitatii Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat:"E a doua oara cand am castigat in ultima secunda. Am facut un meci bun, a fost un meci de lupta, cu multe faze. Cred ca noi am castigat duelurile cu ei. Suntem bucurosi ca am castigat, trebuie sa continuam pe acelasi drum. Am avut 1-0, au mai fost ocazii. La golul doi, din nou facem o greseala colectiva, marcajul a lasat de dorit, insa am revenit, am castigat si e ... citeste toata stirea