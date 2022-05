Reghecampf: "E important ca echipa sa termine sezonul cu capul sus"

In barajul pentru calificarea in turul doi preliminar al Conference League, Universitatea Craiova intalneste FC Botosani, vineri, de la ora 20.30, pe stadionul "Ion Oblemenco". Laurentiu Reghecampf spune ca este ilogic ca echipa de pe locul 3 sa dea baraj cu cea de pe locul 8, dar daca ca jucatorii sai vor fi motivati la ora meciului."Mi-e greu sa vorbesc despre acest meci si despre aceasta prevedere de regulament, dar ne supunem si incercam sa ne castigam dreptul de a juca in Conference ... citeste toata stirea