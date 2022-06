Reghecampf s-a despartit de Universitatea Craiova

Inaintea de inceperea pregatirilor pentru urmatorul sezon competitional, Universitatea Craiova s-a despartit de antrenorul principal Laurentiu Reghecampf. Acesta mai avea un an de contract in Banie, dar, in urma intalnirii din seara aceasta cu Mihai Rotaru, cei doi au convenit rezilierea contractului. Cel mai probabil, urmatorul antrenor al Stiintei va fi Mirel Radoi."Clubul Universitatea Craiova si antrenorul Laurentiu Reghecampf au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale. ... citeste toata stirea