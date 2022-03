Reghecampf: "Trebuia sa ne desprindem din prima repriza"

Dupa victoria cu FC Arges, scor 3-0, in prima etapa din play-off, antrenorul Universitatii Craiova, Laurentiu Regecampf, a declarat:"Sa ne bucuram de primul meci din play-off, unul foarte bun. Trebuia sa inchidem meciul din prima repriza. Sunt multumit! Baietii au alergat, nu le-am dat nicio sansa, doar acea balbaiala din minutul 44. Am marcat doar trei goluri. Ne pregatim pentru urmatorul meci si vedem ce e de facut. Gustavo este intr-un moment bun, este foarte periculos, pentru ca apare in ... citeste toata stirea