Remiza in derby-ul Arsenal - Liverpool

Derby-ul etapei a 9-a din Premier League, Arsenal Londra - Liverpool, si-a confirmat afisul ca spectacol si s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Bukayo Saka a deschis scorul in minutul 8, Van Dijk a egalat cu o lovitura de cap, dupa 10 minute, dar gazdele au intrat in avantaj la cabine, dupa golul lui Mikel Merino, din minutul 43. "Cormoranii" au egalat din nou in ... citește toată știrea