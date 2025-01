Remiza in derby-ul Liverpool - Man United

Intr-unul dintre cele mai asteptate si mai savurate meciuri ale sezonului, Liverpool a remizat, pe Anfield, scor 2-2, cu Manchester United, in etapa a 20-a din Premier League. In ciuda distantei mari dintre cele doua rivale (locul 1 vs locul 14), derby-ul si-a respectat renumele si chiar oaspetii au fost superiori in multe momente. Lisandro Martinez a deschis scorul pentru United, in minutul 52, gazdele au egalat ... citește toată știrea