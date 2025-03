Remontada pentru Barcelona si Leverkusen

In derby-ul cu Atletico Madrid, pe Metropolitano, FC Barcelona a amintit de revenirea din acest sezon de la Lisabona, in Champions League, cand a castigat cu 5-4. Condusa cu 2-0 in minutul 70, goluri Alvarez (45) si Sorloth (70), echipa lui Hansi Flick a revenit si s-a impus cu 4-2, in meciul din etapa a 28-a din La Liga. Au marcat pentru catalani: Lewandowski (72), Ferran Torres (78 si 90+8) si Lamine Yamal (90+2). FC Barcelona e prima in clasament, cu 60 de puncte, la egalitate cu Real Madrid, ... citește toată știrea