Retrospectiva anului 2022 pentru Stiinta

Tragand linie, la final de 2022, se poate spune ca a fost un an bun pentru Universitatea Craiova, chiar daca ultima impresie este negativa. Un an "in grafic". Putea fi si mai bun, putea fi excelent, daca pauzele de iarna si de vara ar fi fost gestionate bine, daca s-ar fi luat deciziile cele inspirate, atunci cand era momentul sa fie luate.Stiinta incheia anul 2021 cu sapte meciuri fara victorie si tremura pentru prinderea play-off-ului, desi echipa arata bine, avea un joc solid.