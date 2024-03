Reveniri spectaculoase pentru PAOK si Olympiakos Pireu, in Conference League

Echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, PAOK Salonic, s-a calificat in sferturile de finala ale Europa Conference League, dupa o victorie de efect, scor 5-1, pe Toumba, cu Dinamo Zagreb, in mansa secunda a optimilor, dupa ce campioana Croatiei castigase cu 2-0 in tur. O calificare si mai spectaculoasa a obtinut o alta formatie elena, Olympiakos Pireu, care s-a impus cu 6-1, dupa prelungiri, in returul cu Maccabi Tev Aviv, formatie care castigase in tur cu 4-1. Tragerea la sorti a ... citește toată știrea