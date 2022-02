Rezultate opuse pentru echipele de volei ale Craiovei

Rezultate opuse pentru cele doua echipe de volei ale Craiovei, in etapa a 20-a de campionat. Baietii de la SCMU s-au impus cu 3-0 (25-20, 25-16, 26-24), in Sala Polivalenta, contra Rapidului, dupa o ora si 9 minute de joc, si cu cele 3 puncte craiovenii si-au confirmat prezenta in play-off. Dan Pascu a mizat pe lotul: Lica, Pupart, Stojsavljevic, Bartha, Halilovic, Calin, Lupu, Diaconescu - libero. SCMU Craiova este pe locul 3 in clasament, cu 47 de ... citeste toata stirea