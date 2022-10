Rezultatele echipelor de sala ale Craiovei

Dintre echipele de sala ale municipalitatii, numai cea masculina de volei a obtinut o victorie, in wee-end-ul trecut. Elevii lui Dan Pascu s-au impus lejer, in Sala Polivalenta, in fata celor de la CSM Suceava, scor 3-0, pe seturi: 25-11, 25-16, 25-16, dupa numai 70 de minute de joc. Dupa 3 etape, SCM Universitatea Craiova are 7 puncte. "Am castigat trei puncte, dar nu pot spune prea multe. Echipa din Suceava este foarte tanara, contine doar sportivi ce au terminat de curand. Ii apreciez pentru ... citeste toata stirea