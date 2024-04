Rezultatele sferturilor Europa League si Conference League

Socul serii in Europa League a fost pe Anfield, unde Liverpool a fost zdrobita de ocupanta locului 6 din Serie A, Atalanta. Revenit in Anglia, dupa experienta nereusita la West Ham, Scamacca a reusit o dubla pentru trupa lui Gasperini. Si cealalta mare favorita la trofeu, AC Milan, a pierdut acasa duelul italian cu AS Roma. In schimb, Leverkusen a castigat din nou pe final de joc si continua cursa spre tripla istorica, iar Boniface a reusit primul gol de la revenirea dupa accidentare. ... citește toată știrea