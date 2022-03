Fostul capitan al Camerunului, Rigobert Song, a fost instalat in functia de selectioner al nationalei "Leilor Neimblanziti", in locul portughezului Antonio Conceicao. Tehnicianul care a castigat titlul in Liga I cu CFR Cluj a fost destituit dupa eliminarea din semifinalele Cupei Africii, competitie gazduita de Camerun, fiind criticat inclusiv de Samuel Eto'o, presedintele Federatiei, in timp ce atacantul lui Bayern, ... citeste toata stirea