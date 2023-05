Desi mai sunt patru etape din campionat, Universitatea Craiova a anuntat despartirea de atacantul brazilian Rivaldinho, care a acceptat rezilierea acordului, desi mai avea contract si pentru sezonul urmator. In varsta de 28 de ani, Rivaldinho a venit la Universitatea Craiova din postura de jucator liber de contract, in vara trecuta, dupa ce s-a despartit de formatia poloneza MKS Cracovia. A bifat 27 de prezente in formatia olteana, in care a reusit ... citeste toata stirea