Roberto Mancini a demisionat din functia de selectioner al nationalei Italiei, a anuntat Federatia italiana de fotbal. Roberto Mancini era in functie din 2018, dupa ce Luigi Di Biagio a ratat calificarea la Mondialul din 2018. Sub conducerea sa, Squadra Azzurra a cucerit titlul european in 2021 si a jucat finala Ligii Natiunilor in 2023, dar a ratat calificarea la Mondialul din 2022."Se incheie o pagina importanta din istoria Squadrei Azzurra, inceputa in mai 2018 si incheiata cu finala ... citeste toata stirea