Roberto Martinez, noul selectioner al Portugaliei

Antrenorul spaniol Roberto Martinez (49 de ani) este noul selectioner al Portugaliei, in locul lui Fernando Santos. Este al treilea tehnician strain pe banca tehnica a nationalei lusitane, dupa brazilienii Otto Gloria si Luiz Felipe Scolari. Portugalia s-a despartit de Fernando Santos, dupa 8 ani de colaborare, in urma eliminarii in faza sferturilor la Mondialul din Qatar.Roberto Martinez s-a despartit recent de nationala Belgiei, ... citeste toata stirea