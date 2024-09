Rodri, indisponibil pentru restul sezonului

Mijlocasul spaniol al lui Manchester City, Rodri (28 de ani), a suferit o ruptura de ligamente incrucisate in primele minute ale meciului Manchester City - Arsenal Londra si va rata tot sezonul. Unul dintre favoritii la castigarea "Balonului de Aur", dupa ce a castigat Euro 2024 cu Spania si campionatul in Anglia cu City, Rodri a avut parte de o vacanta prelungita si a apucat sa joace numai in 3 meciuri in acest sezon, adunand 66 de minute in ... citește toată știrea