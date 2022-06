Roland Garros 2022 (M): Semifinale insolite!

Semifinalele Roland Garros -editia 2022- programate vineri arata astfel: Rafael Nadal - Alexander Zverev, Casper Ruud - Marin Cilic.Croatul Marin Cilic s-a impus in fata rusului Andrei Rublev, gratie unui super tie-break (5-7, 6-3, 3-6, 7-6) si in premiera accede in semifinalele Roland Garros. La randul sau norvegianul Casper Ruud (nr. 8 mondial) s-a calificat pentru semifinale dupa ce a trecut in patru seturi (3 ore, 15 minute) de tanarul danez Holger Rune (6-1, 4-6, 7-6, 6-3). Este primul ... citeste toata stirea