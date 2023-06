Dupa o partida fabuloasa, de mare intensitate, cu Carlos Alcaraz, diminuat fizic din cauza crampelor musculare, in semifinala turneului de la Roland Garros (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) care ramane in analele turneului, Novak Djokovic intalneste astazi, in finala, pe norvegianul Casper Ruud ... citeste toata stirea