Roland Garros: Novak Djokovic se accidenteaza dupa un meci eroic

Dupa ce l-a invins in optimile de finala pe argentinianul Francesco Cerundolo (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3), dupa 4 ore si 39 de minute, Novak Djokovic ar urma sa-l intalneasca, maine, in sferturile de finala pe norvegianul Ruud Casper. Dar sarbul, dupa cele 5 seturi epice, acuza dureri la genunchiul drept. Victoria in fata argentinianului vine dupa cea obtinuta chinuitor in fata ... citește toată știrea