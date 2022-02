Roman Abramovici renunta la conducerea lui Chelsea

Miliardarul rus Roman Abramovici a anuntat printr-un comunicat ca renunta la conducerea clubului Chelsea, dupa ce s-a scris ca ar putea fi interzis in Marea Britanie, din cauza apropierii sale de presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Abramovici a preluat clubul in 2003, castigand 5 titluri in Premier League, 5 FA Cup, 3 Cupe ale Ligii, 2 Ligi ale Campionilor si 2 Europa League."In cei aproape 20 de ani de cand sunt proprietarul Chelsea, am vazut mereu rolul meu ca de un custode al clubului, al ... citeste toata stirea