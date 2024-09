Romania a invins China, la Craiova, in Cupa Davis

Romaniei a invins China cu 3-2, in meciul din Grupa Mondiala II a Cupei Davis disputat la Craiova, in Sala Polivalenta. In meciul decisiv, Cezar Cretu (292 ATP) s-a impus in fata lui Rigele Te (636 ATP) dupa doua ore si 38 de minute. Cezar Cretu a adus doua puncte in acest meci cu China, dupa ce vineri l-a invins pe Yunchaokete Bu (113 ... citește toată știrea