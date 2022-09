Romania bate Bosnia, dar ajunge in lumea a treia a fotbalului

Urma nu a scapat turma tricolorilor. Chiar daca a batut Bosnia la scor si a strans 4 puncte in campania de toamna, Romania nu a castigat meciul care trebuia, fiindca Finlanda, cu care remizasem cu cateva zile in urma, a invins si ea in Muntenegru si ne-a luat fata. Romania ajunge astfel unde ii cam este locul, in lumea a treia a fotbalului, unde se va duela cu Feroe, Kosovo sau Azerbaidjan. Si nu neaparat jucatorii sunt de acest nivel, dar sleahta de impostori care conduce fotbalul romanesc se ... citeste toata stirea