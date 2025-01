Romania - Bulgaria 1-1, dupa prima zi a intalnirii de Cupa Davis

Romania este la egalitate cu Bulgaria, scor 1-1, dupa prima zi a intalnirii de Cupa Davis de la Craiova, a carei miza este calificarea in Grupa I Mondiala. Primul meci al zilei a fost unul epic, durand mai mult de 3 ore si jumatate si i-a tinut in priza pe spectatorii din Sala Polivalenta din Banie. La capatul lui, numarul 2 al Romaniei, Cezar Cretu (23 ani, ATP 315 la simplu), eroul victoriei obtinute in toamna trecuta contra Chinei, tot la Craiova, l-a invins pe numarul 1 al Bulgariei, Petr ... citește toată știrea