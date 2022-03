Romania, egal in genunchi, in Israel

Transformata in jucaria beizadelei Edi, nationala Romaniei a reusit "performanta" de a nu pierde ambele meciuri la prima actiune a odraslei generalului Tata Puiu. Astfel, dupa un esec acasa contra Greciei, tricolorii au scos, in genunchi, o remiza in Israel, in fata unei echipe fara selectioner si fara vedeta Zahavi. Taramul Sfant i-a adus noroc lui Anghel Iordanescu, cel care probabil a pupat de zor icoanele, dar nici acestea nu l-au mai putut proteja pe juniorul sau in repriza secunda a ... citeste toata stirea