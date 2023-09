Nationala Romaniei ramane cu sanse importante pentru calificarea la Euro 2024, dupa victoria de pe Arena Nationala, 2-0 cu Kosovo. Tricolorii au 12 puncte dupa 6 meciuri si sunt pe locul 2 in grupa. Golurile au venit tarziu, desi tricolorii au avut superioritate numerica din finalul primei reprize si au ratat un penalty prin Stanciu, in partea secunda. Partida a fost intrerupta aproape o ora in prima repriza, in urma mesajului afisat in tribune, "Kosovo este Serbia". Printre cei mai buni ... citeste toata stirea