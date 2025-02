Romania, invinsa cu 3-1 de Bulgaria, in Cupa Davis, la Craiova

Echipa de Cupa Davis a Romaniei a fost invinsa cu 3-1 de Bulgaria in duelul pentru calificarea in Grupa I Mondiala, care a avut loc in Sala Polivalenta din Craiova.Dupa prima zi, Romania era la egalitate cu Bulgaria, scor 1-1, dupa ce Cezar Cretu l-a invins pe Petr Nesterov, scor 6-7 (6-8), 6-3, 7-6 (7-4), iar Filip Jianu a fost invins de un jucator mult mai slab clasat, Iliyan Radulov (19 ani, ATP 533 ATP), scor 6-3, 7-6 (7-3).stazi, Romania a pierdut meciul de dublu, Victor ... citește toată știrea